donazioni di organi in aumento nel 2026 nessun calo dopo il caso del piccolo domenico il 28 aprile gli esami su i due cuori

Nel 2026 le donazioni di organi in Italia sono cresciute rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Non si registra alcun calo dopo il caso del piccolo Domenico. Il 28 aprile sono stati effettuati esami su due cuori donati, segnando un passo importante nel processo. I dati ufficiali confermano questa tendenza positiva nelle donazioni di organi nel primo scorcio dell’anno.

Le donazioni di organi in Italia risultano in aumento nei primi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal Centro nazionale trapianti, che evidenziano un andamento positivo sia per le donazioni sia per il numero di trapianti effettuati. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e l’8 marzo 2026 sono state registrate 340 donazioni, contro le 316 dello stesso intervallo del 2025. Un incremento che, secondo gli esperti, smentisce almeno per ora il timore di possibili ripercussioni negative legate alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, che nelle scorse settimane aveva acceso il dibattito pubblico sul tema della donazione di organi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donazioni d'organi in crescita dopo il caso del piccolo Domenico, il Centro nazionale trapianti: 340 in due mesiNon c'è stato, per ora, il temuto effetto negativo sulle donazioni di organi dopo la vicenda del piccolo Domenico, il bambino di appena due anni a cui era stato impiantato un cuore bruciato ... tgcom24.mediaset.it

Aumentano donazioni organi dopo la vicenda di Domenico, 340 in due mesiNel periodo gennaio-marzo 2026 le donazioni d'organi sono aumentate rispetto allo stesso periodo del '25. Non c'è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni a seguito della vicenda ... ansa.it

