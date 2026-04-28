Nella vicenda legata a via Nizza, le indagini hanno portato alla luce che la jeep coinvolta non mostra tracce di sangue di Davide Borgione, secondo quanto riferito dalla perizia della Procura di Torino. I sospettati, ritenuti responsabili del furto, sono stati iscritti nel registro degli indagati. La mancanza di tracce ematiche sulla vettura potrebbe influenzare l’andamento delle indagini, che proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Cosa sapere Perizia Procura Torino: Jeep coinvolta in via Nizza non presenta tracce ematiche di Davide Borgione.. Indagati conducente SUV e due giovani accusati di furto e omissione di soccorso.. La perizia depositata dalla Procura di Torino rivela che sulla Jeep coinvolta nell’incidente di via Nizza non sono state rinvenute tracce ematiche riconducibili a Davide Borgione, il diciannovenne deceduto la notte del 24 gennaio. Il quadro investigativo coordinato dalla sostituta procuratrice Delia Boschetto si sta delineando attraverso nuovi elementi tecnici che mettono in discussione la dinamica dell’impatto. Il giovane artista e tifoso del Toro era rientrato da una serata in discoteca quando, pedalando sulla sua bicicletta, è caduto in strada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Borgione: Jeep senza tracce di sangue, indagati i ladri

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