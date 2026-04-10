Caso Magrino | tracce di sangue sulla Panda nuovo indagato

Nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luigi Magrino avvenuto a Mondragone, sono state trovate tracce di sangue sulla vettura coinvolta. A seguito di questi riscontri, le autorità hanno iscritto nel registro degli indagati un nuovo sospettato. Questa aggiunta si inserisce nel quadro delle verifiche in corso, che coinvolgono diversi elementi raccolti sul luogo dell’evento e nelle attività di indagine.

L'inchiesta che indaga sull'uccisione di Luigi Magrino a Mondragone ha registrato un importante sviluppo con l'inserimento di Pasquale De Martino nel registro degli indagati. L'ipotesi formulata dagli inquirenti riguarda il favoreggiamento nei confronti dell'autore materiale del delitto, Giancarlo Pagliaro, poiché il nuovo soggetto coinvolto è considerato una figura di estrema vicinanza alla famiglia del presunto assassino. Il caso, che mantiene ancora zone d'ombra per via della mancata individu . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Magrino: tracce di sangue sulla Panda, nuovo indagato Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo. Tracce di sangue sulla sua felpaFirenze, 19 febbraio 2026 – Svolta nelle indagini sulla donna decapitata a Scandicci. Arizona, anziana scomparsa: tracce di sangue alla casa e indaga l’Fbi. Il mistero sulla notte del 31 gennaio.La scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista americana Savannah Guthrie, tiene con il fiato sospeso gli Stati Uniti.