Inchiesta su Davide Borgione morto in strada e derubato dagli sciacalli no tracce ematiche sull’auto ammaccata

Nell’ambito dell’indagine sulla morte di un giovane artista di 19 anni, avvenuta nella notte del 24 gennaio a Torino, sono stati individuati alcuni elementi chiave. La Jeep coinvolta nell’incidente, che potrebbe aver urtato la vittima, non presenta tracce di sangue di Borgione. La vicenda ha anche visto alcuni individui approfittare della situazione, derubando il ragazzo in strada. La scena del crimine e i rilievi sono ancora sotto esame.

Sulla Jeep che potrebbe averlo urtato, non risultano tracce ematiche di Davide Borgione. È questo uno dei nuovi punti fermi nell’inchiesta sulla morte dell’artista di 19 anni, grande tifoso del Toro, trovato agonizzante la notte del 24 gennaio a Torino, in via Nizza. Stava tornando a casa dalla.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Bimba morta a Bordighera, verifiche su indumenti e tracce ematicheServiranno ancora settimane per la relazione completa ma intanto gli uomini del Ris stanno proseguendo le analisi sul materiale repertato... Coperta del partigiano. Escluse tracce ematiche dopo una perizia della medicina legaleModena, 20 febbraio 2026 – La coperta di Giovanni Rossi non contiene più tracce ematiche. Una raccolta di contenuti Si parla di: Inchiesta su Davide Borgione morto in strada e derubato dagli sciacalli, no tracce ematiche sull’auto ammaccata. Inchiesta su Davide Borgione morto in strada e derubato dagli sciacalli, no tracce ematiche sull’auto ammaccataNei prossimi giorni, saranno depositati gli esiti degli esami tossicologici sul corpo della vittima e la perizia cinematica, cruciale per ricostruire la dinamica dell’incidente a Torino ... torinotoday.it Davide Borgione, in arte ‘Borgi’: la passione per il rap e il Toro. Il dolore più grande: la morte improvvisa del fratello AndreaTorino, 27 gennaio 2026 – Tre giovani sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso in relazione alla morte del 19enne Davide Borgione, deceduto a Torino nella notte tra venerdì e sabato ... quotidiano.net