Caso Bonaria | il racconto shock della vittima e la difesa del prete

Un uomo ha denunciato un sacerdote, Efisio Schirru, per un episodio di violenza avvenuto a Roma nel 2000. Il religioso, appartenente ai Mercedari, ha negato l'accusa durante un'intervista trasmessa su Rete 4, sostenendo di minimizzare quanto accaduto. La vicenda, che coinvolge accuse e smentite, si sta sviluppando nel contesto di un procedimento legale ancora aperto. La testimonianza della vittima e le dichiarazioni del sacerdote sono al centro dell'attenzione pubblica.

? Cosa sapere Un uomo accusa Efisio Schirru di violenza avvenuta a Roma nel 2000.. Il provinciale dei Mercedari respinge l'accusa minimizzando l'episodio davanti a Rete 4.. Il volto della Basilica di Bonaria a Cagliari è scosso da una gravissima testimonianza emersa durante l’ultima puntata del programma televisivo Fuori dal Coro su Rete 4, che vede coinvolto il provinciale dell’Ordine dei Mercedari, Efisio Schirru, di 63 anni. Le immagini trasmesse dalla rete nazionale hanno portato alla luce un episodio drammatico avvenuto nel lontano 2000, quando il religioso ricopriva il ruolo di parroco in una chiesa situata a Roma. Un uomo ha deciso di rompere il silenzio dopo ventisei anni, raccontando davanti alle telecamere di Mario Giordano la violenza subita tra le mura parrocchiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Bonaria: il racconto shock della vittima e la difesa del prete Notizie correlate Leggi anche: Caso Epstein, il racconto di Haley Robson: vittima del predatore a soli 16 anni Caso Vaccaro: la difesa ribalta tutto, il 16enne era la vittimaLa vicenda che ha strappato la vita a Gabriele Vaccaro, il venticinquenne deceduto a Pavia a seguito di una ferita al collo subita nella notte tra il... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Padre Efisio Schirru accusato di abusi sessuali: il caso di Bonaria a Fuori dal coro; Bonaria, il centenario e secoli di fede; Cagliari, caso a Bonaria: padre Efisio Schirru accusato di abusi sessuali; Basilica di Bonaria, il centenario accende la fede: celebrazioni, storia e spiritualità a Cagliari. Cagliari, caso a Bonaria: padre Efisio Schirru accusato di abusi sessualiScandalo a Cagliari: padre Efisio Schirru (Basilica di Bonaria) accusato di abusi da un ex parrocchiano. La replica scuote i fedeli ... cagliaripad.it IL CASO, DA APPURARE, DI PADRE EFISIO SCHIRRU DI BONARIA NON È CERTO ISOLATO. LE DENUNCE DI ABUSI SESSUALI SONO MOLTE DI PIÙ: "LA CURIA SA MA NON FA NULLA" - facebook.com facebook