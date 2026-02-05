Haley Robson, vittima di Epstein a soli 16 anni, racconta la sua storia. In un’intervista, dice che Trump le avrebbe voltato le spalle. La ragazza spiega come questa vicenda le abbia dato il coraggio di trovare la forza per affrontare quello che le è successo, anche se da bambina non ha avuto protezione.

Ha dichiarato: "Trump ci ha tradite. Questa vicenda ci ha dato il coraggio e la forza di diventare le persone da cui non siamo state protette e tutelate da bambine" Haley Robson aveva solo 16 anni quando subì abusi da parte di Jeffrey Epstein. La sua testimonianza al Corriere della Sera arriva forte e incisiva, lasciando a chiunque legga le sue parole una sensazione di sgomento e rabbia. Come molte altre vittime del sistema messo in piedi dal finanziere pedofilo, anche Haley fu “reclutata” da persone di sua fiducia. Nel suo caso, furono un compagno di classe e Tony Figueroa, l’ex di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Epstein e Ghislaine Maxwell, che si è tolta la vita lo scorso 25 aprile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, il racconto di Haley Robson: vittima del predatore a soli 16 anni

Approfondimenti su Epstein Case

Haley Robson, una delle vittime di Jeffrey Epstein, si racconta al Corriere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Epstein Case

Argomenti discussi: Epstein files, in breve. Storia di uno scandalo e di una clamorosa violazione della privacy (di M. Tonti); Caso Epstein, Trump e il racconto di una minorenne che il Dipartimento di Giustizia trovò infondato; Epstein, le accuse a Trump: Sesso con minorenni, metteva le ragazze all’asta; Sesso e ricatti: il caso Epstein fa tremare i potenti.

Caso Epstein, il racconto di una vittima: Avevo 16 anni, Trump ci ha traditeHaley Robson è stata portata dal finanziere da persone di cui si fidava ed è stata abusata da lui. La donna, oggi attivista a sostegno di donne e bambini vittime di violenze, contava sulle promesse di ... tg24.sky.it

Caso Epstein, nei file nomi delle vittime, conti bancari e foto di nudo con volti non oscuratiAll'interno delle indagini sul Caso Epstein sono state pubblicate foto di nudo, i nomi e i volti delle vittime di abusi sessuali, numeri di conti bancari e di ... lapresse.it

Haley Robson racconta gli abusi subiti da minorenne, l’errore del Dipartimento di Giustizia che ha esposto le vittime e l’ombra politica sul caso Epstein facebook

Melinda Gates sul caso Epstein: «Spero che le vittime ricevano giustizia». Bill «pentito» di aver passato del tempo con lui x.com