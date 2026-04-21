Nella vicenda che ha portato alla morte di Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni, si è aperto un nuovo scenario dopo le ultime dichiarazioni della difesa. Vaccaro, deceduto a Pavia a causa di una ferita al collo durante la notte tra il 18 e il 19 aprile, era stato coinvolto in una vicenda che ora si presenta sotto una luce diversa. La difesa ha affermato che il 16enne coinvolto era la vittima e non l’autore dell’aggressione.

La vicenda che ha strappato la vita a Gabriele Vaccaro, il venticinquenne deceduto a Pavia a seguito di una ferita al collo subita nella notte tra il 18 e il 19 aprile, ha preso una piega inaspettata con le ultime dichiarazioni della difesa. Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, legali del sedicenne di origini egiziane attualmente accusato, hanno presentato una versione dei fatti che ribalta i precedenti elementi emersi, suggerendo una dinamica di aggressione subita dal minore anziché un atto premeditato. Dinamiche di uno scontro scaturito per un dettaglio banale. Secondo quanto esposto dagli avvocati difensori nel pomeriggio di questo martedì 21 aprile, l’episodio che ha portato alla morte del giovane sarebbe degenerato a causa di un diverbio legato alla condivisione di cibo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Vaccaro: la difesa ribalta tutto, il 16enne era la vittima

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