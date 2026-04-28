Caso arbitri | l’ombra sul VAR e il dilemma di Gianluca Rocchi

Gianluca Rocchi, noto arbitro italiano, è stato messo sotto indagine a Milano per sospetta frode sportiva. L’indagine riguarda presunti irregolarità legate alla sua attività e si è sviluppata negli ultimi mesi. L’arbitro attende l’interrogatorio fissato per il 30 aprile, mentre la vicenda sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio e delle istituzioni sportive. La questione coinvolge anche il ruolo del VAR e le decisioni arbitrarie recenti.

? Cosa sapere Gianluca Rocchi indagato a Milano per frode sportiva in attesa dell'interrogatorio del 30 aprile.. L'inchiesta sulle designazioni arbitrali coinvolge Andrea Gervasoni e indaga su pressioni nella sala VAR.. L’avvocato Antonio D’Avirro ha comunicato martedì 28 aprile che la difesa di Gianluca Rocchi valuterà domani se l’ex designatore si presenterà all’interrogatorio fissato per giovedì 30 aprile presso la Procura di Milano. La decisione arriva mentre l’inchiesta che coinvolge il mondo arbitrale, con accuse di concorso in frode sportiva, vede al centro del dibattito anche presunte pressioni esercitate a Lissone durante la gestione della sala VAR.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso arbitri: l’ombra sul VAR e il dilemma di Gianluca Rocchi Notizie correlate Inchiesta arbitri Serie A, Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi: i nuovi sviluppidi Stefano CoriInchiesta arbitri Serie A: la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta... L’indagine sul designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi, in ordineÈ accusato di aver scelto gli arbitri di due partite in modo da favorire l'Inter, e di aver condizionato una decisione del VAR Sabato è emersa la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rocchi e le ‘interferenze’ fra arbitri e Var: quali sono le partite sospette, l’ombra di una nuova calciopoli; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Bufera sugli arbitri, Rocchi si difende. L’Inter: Siamo estranei. Caso Rocchi, i presunti colloqui sugli arbitri dell’Inter restano con persone non identificateL'ex designatore, Rocchi, ha annunciato che non si presenterà all'interrogatorio con il pm della Procura di Milano ... fanpage.it Caso arbitri, il nodo Rocchi: l’interrogatorio che può svelare il contatto mancanteLa risposta potrebbe arrivare proprio durante gli interrogatori imminenti. La procedura prevede infatti un passaggio fondamentale: il pubblico ministero ha l’obbligo di indicare all’indagato le fonti ... gonfialarete.com Le parole del telecronista Riccardo Trevisani riaccendono il dibattito sul rapporto tra arbitri e società calcistiche, con un focus particolare sul caso che coinvolge Gianluca Rocchi e l’Inter. Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutt - facebook.com facebook Il legale di Gianluca Rocchi, avvocato Antonio D'Avirro, rende noto che giovedì il designatore arbitrale autosospeso perché indagato per fronte sportiva dalla Procura di Milano "non si presenterà per rendere l'interrogatorio". "Rocchi voleva presentarsi, ma ho x.com