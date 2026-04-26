Un'indagine riguarda il designatore degli arbitri di Serie A, con particolare attenzione alle sue decisioni nelle partite di due squadre. È stato accusato di aver scelto gli arbitri per due incontri in modo da favorire una squadra specifica. L'inchiesta si concentra sui criteri di selezione degli ufficiali di gara e sulle eventuali influenze esterne nelle decisioni prese durante le partite analizzate. La procura ha aperto un fascicolo per approfondire i fatti.

È accusato di aver scelto gli arbitri di due partite in modo da favorire l'Inter, e di aver condizionato una decisione del VAR Sabato è emersa la notizia di un’indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri dei campionati maschili di calcio di Serie A e B, che a fine giornata si è autosospeso dal suo ruolo. Il “designatore” è in sostanza il capo degli arbitri italiani, la persona che decide quali arbitri assegnare a ciascuna partita del campionato e quella che valuta il loro lavoro. Rocchi è accusato di aver indirizzato la designazione arbitrale di due partite del 2025 in modo da assecondare le preferenze...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’indagine sul designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi, in ordine

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