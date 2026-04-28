Caso arbitri l’inchiesta potrebbe spostarsi a Monza

Una nuova inchiesta legata al calcio italiano potrebbe coinvolgere anche Monza, secondo le ultime notizie. Le indagini riguardano il cosiddetto ‘caso Rocchi’, che riguarda diverse partite di Serie A. Le autorità stanno valutando se estendere le verifiche anche alla squadra brianzola, dopo aver esaminato i primi elementi raccolti finora. La situazione si sta evolvendo in modo da chiarire eventuali responsabilità e responsabilità legali.

L'indagine mette sotto la lente il coinvolgimento dei vertici arbitrali in alcune partite chiave del campionato di calcio La nuova inchiesta che scuote il calcio italiano potrebbe arrivare a Monza. È quanto sta emergendo negli ultimi sviluppi sul ‘caso Rocchi’ che vede implicate numerose partite della serie A di calcio. Come riporta Today, l’inchiesta della Procura di Milano che vede al centro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi prova a ricostruire episodi precisi, partite e decisioni finite sotto la lente dei magistrati. Indagine che potrebbe essere partita da una denuncia presentata nel 2024 dopo Inter-Verona, gara segnata dall’episodio della gomitata di Alessandro Bastoni ai danni del giocatore veronese Duda seguito, immediatamente dopo, dal gol decisivo interista di Frattesi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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