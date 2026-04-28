Caso arbitri | irregolarità o illecito? Cosa rischia l’Inter e la salute pessima del calcio Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Nell'ultimo episodio del podcast Primo Tempo, condotto da Paolo Rossi, si è discusso dell'inchiesta che ha coinvolto gli arbitri nel calcio italiano. La trasmissione ha analizzato le possibili irregolarità e illeciti legati alle recenti vicende, evidenziando i rischi per l’Inter e le ripercussioni sullo sport. La puntata si è soffermata sui dettagli dell'indagine e sulle implicazioni legali e sportive di questa situazione.

di Paolo Rossi Caso arbitri, nell’ultimo episodio del format Primo Tempo si è affrontato il tema dell’inchiesta che ha sicuramente sconvolto il calcio italiano. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di , i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato il caos arbitri soffermandosi su irregolarità o illecito. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Non è mancato un passaggio su cosa rischia l’Inter e anche su una salita del calcio italiano che è sempre pessima. Una analisi, dunque, approfondita su una vicenda che è destinata a cambiare il nostro campionato e durare per diverse settimane.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caso arbitri: irregolarità o illecito? Cosa rischia l’Inter e la salute (pessima) del calcio Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi VERGOGNATEVI! IL DERBY MILAN-INTER AFFIDATO A UN ARBITRO INTERISTA E INVECE NO… Notizie correlate Juve “Spallegriana”, l’importanza degli episodi, salvate il soldato Edon | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossidi Paolo Rossi Juve “Spallegriana”, l’importanza degli episodi, salvate il soldato Edon. Juventus, fischiate l’Inter e non Bastoni, marzo il mese decisivo, il futuro di Spalletti a cosa è legato? Primo Tempo – VIDEO con Paolo RossiSchlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'inchiesta su Rocchi e il Var: cosa rischia davvero l'Inter; Caso Rocchi: cosa combinarono gli arbitri graditi all'Inter nelle gare sotto inchiesta e la reazione del club nerazzurro; Inchiesta arbitri, ipotesi commissariamento Figc: cosa può succedere. Cosa dobbiamo aspettarci dal caso arbitri: parla l’avv. Lubrano (LUISS)Caso arbitri: cosa rischiano i club, l'iter legale e sportivo, le differenze con Calciopoli: l'intervista all'avvocato e professore Enrico Lubrano ... policymakermag.it CARLO NESTI: PROPOSTE DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO "MICROFONO APERTO": 2 EDIZIONI OPZIONI Martedì: 14,00. Mercoledì: 14,00. PARTITE: IN TEMPO REALE Martedì 21,00 PSG-Bayern Monaco - interventi a metà primo tempo, - fra primo e second facebook Termina il primo tempo di Lazio-Udinese #LazioUdinese 0-1 x.com