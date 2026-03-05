Juventus fischiate l’Inter e non Bastoni marzo il mese decisivo il futuro di Spalletti a cosa è legato? Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Durante la trasmissione Primo Tempo, è stato evidenziato che nel match tra Juventus e Inter sono stati fischiati i nerazzurri, ma non Bastoni. Si è parlato di come marzo rappresenti un mese cruciale per le sorti delle squadre e si è discusso del possibile futuro di Spalletti, senza fare ipotesi o congetture. La puntata include anche un video con Paolo Rossi.