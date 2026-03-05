Juventus fischiate l’Inter e non Bastoni marzo il mese decisivo il futuro di Spalletti a cosa è legato? Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi
Durante la trasmissione Primo Tempo, è stato evidenziato che nel match tra Juventus e Inter sono stati fischiati i nerazzurri, ma non Bastoni. Si è parlato di come marzo rappresenti un mese cruciale per le sorti delle squadre e si è discusso del possibile futuro di Spalletti, senza fare ipotesi o congetture. La puntata include anche un video con Paolo Rossi.
Juventus, cosa sappiamo di Mateta? È il giocatore che serve? Anche se 40 milioni… | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossidi Redazione JuventusNews24 Juventus, analisi sul possibile acquisto di Mateta dal Crystal Palace.
Inter-Juventus, Spalletti e Comolli furiosi: l'aggressione a La Penna. Bastoni la combina grossa, rischia la squalifica?Inter-Juventus, Spalletti e Comolli contro La Penna e rissa sfiorata nell’intervallo. Bastoni travolto dalle critiche, il gesto antisportivo ... sport.virgilio.it
Inter-Juve Primavera, diretta: risultato in tempo reale, in palio la semifinale di Coppa ItaliaLa Juve Primavera ha iniziato il suo percorso in questa Coppa Italia agli ottavi di finale, dove ha sfidato il Frosinone. Una partita non facile per la squadra di Padoin, che è andata sotto nel ... tuttosport.com
Primo tempo bloccato, reti bianche all'intervallo. #LungaVitaAllaRegina - facebook.com facebook
Durante il primo tempo di #ComoInter, semifinale di #CoppaItalia, Alessandro #Bastoni è stato fischiato dalla tifoseria comasca ad ogni tocco del pallone #Bastoni x.com