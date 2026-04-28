Il Collegio di Garanzia del Coni ha annunciato di aver deciso in merito al ricorso presentato dall'ex presidente dell'Aia, Antonio Zappi. La decisione riguarda una questione legata alla sua posizione e alle eventuali conseguenze legali o amministrative. La sentenza verrà comunicata a breve e farà chiarezza su questa vicenda. La decisione si inserisce in un procedimento che coinvolge direttamente l'ex dirigente e le autorità sportive.

? Cosa sapere Il Collegio di Garanzia del Coni decide sul ricorso dell'ex presidente dell'Aia Antonio Zappi.. La Procura di Milano indaga cinque figure arbitrali per presunta frode sportiva nella stagione 202425.. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni si appresta a pronunciarsi nel pomeriggio su un ricorso che riguarda le prime due sentenze emesse contro l’ex presidente dell’Aia, Antonio Zappi, sospeso per 13 mesi lo scorso 12 dicembre. L’atmosfera nei corridoi del mondo arbitrale è densa di tensioni mentre si attende la decisione sull’ex vertice della federazione, che ha guidato l’organismo dal dicembre 2024. Questo passaggio legale si inserisce in un quadro investigativo molto più vasto, coordinato dalla Procura di Milano, che sta scavando nelle dinamiche tecniche e decisionali che regolano i campi da gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso arbitri: il Coni decide sul ricorso dell’ex presidente dell’Aia

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