Dopo la vicenda riguardante l’arbitraggio, il commissariamento delle procure di disciplina rimane una soluzione possibile, anche se la FIGC non appare convinta di questa strada. La questione riguarda le modalità di gestione delle decisioni prese dagli arbitri e le eventuali responsabilità associate. La discussione si concentra sulle procedure e sui rischi di intervento diretto nelle autonomie delle componenti arbitrali. Le decisioni definitive sono ancora da definire.

di Francesco Spagnolo Caso arbitri, il commissariamento resta una possibilità dopo la vicenda Rocchi. Ma la FIGC e l’AIA non condividono pienamente la cosa. La parola più temuta e sussurrata nel calcio italiano di oggi non esce da un romanzo giallo, ma dalle stanze del potere sportivo: commissariamento. Una prospettiva che agita sia i vertici della Federcalcio ( FIGC ) sia quelli dell’Associazione Italiana Arbitri ( AIA ), in un clima avvelenato da faide interne, indagini e tensioni politiche. L’analisi del Corriere dello Sport. Il muro della FIGC contro l’intervento del Governo Sul fronte federale, lo scontro è puramente istituzionale. Il ministro dello Sport Andrea Abodi valuta l’ipotesi di un commissariamento governativo per azzerare i vertici e riformare un sistema in crisi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso arbitri, il commissariamento resta una possibilità: la FIGC non sembra convinta da questa ipotesi. I dettagli

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