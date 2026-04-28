Caso Alliva | le prove del plagio che scuotono il libro Vertigine

Un nuovo caso di presunto plagio coinvolge il libro Vertigine, scritto da Simone Alliva. Selvaggia Lucarelli ha accusato l’autore di aver copiato parti del testo di Michael Hobbes, autore di un altro lavoro. Le accuse sono state rese pubbliche e stanno generando discussioni tra lettori e critici. L’attenzione si concentra sulle prove che dimostrerebbero questa presunta copiatura e sul possibile impatto sulla reputazione dell’autore.

? Cosa sapere Selvaggia Lucarelli accusa Simone Alliva di aver plagiato Michael Hobbes nel libro Vertigine.. Le prove indicano la trasposizione di testimonianze americane in contesti italiani senza citazioni.. Selvaggia Lucarelli ha svelato le prove di un presunto plagio che coinvolge Simone Alliva, autore del libro Vertigine uscito il 17 aprile, accusandolo di aver rielaborato contenuti di un giornalista americano. La controversia scoppiata sul blog Valetutto mette sotto la lente l’inchiesta sul ChemSex contenuta nell’ultima opera del giornalista di Domani e attivista LGBTQIA+. Secondo quanto analizzato da Lucarelli, il volume si presenta come una raccolta di testimonianze dirette e narrazioni intime, con l’autore che garantisce la totale veridicità di ogni singolo gesto, parola e fatto riportato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Alliva: le prove del plagio che scuotono il libro Vertigine Notizie correlate Caso Rocchi, ecco le tre accuse che scuotono il designatore arbitrale: in due di queste c’è l’Inter…di Redazione Inter News 24Caso Rocchi, l’inchiesta della Procura di Milano ipotizza designazioni “pilotate” e influenze sul VAR per favorire... Lucarelli contro l’attivista LGBTQIA+ Simone Alliva: «Così ha copiato il libro da un giornalista americano»Simone Alliva è un giornalista di Domani, attivista LGBTQIA+, autore di tre libri editi da Fandango. Contenuti di approfondimento Si parla di: Il nuovo libro del giornalista Simone Alliva sembra un grosso caso di plagio - Vale Tutto; L'allieva Federica a lezione di lingua genovese con la prova dei tarocchi inseguendo l'amore.