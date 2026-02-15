Stipendi troppo bassi e orari massacranti
Paolo Manzelli, segretario generale della Uil Cesena, ha evidenziato che molte aziende faticano a trovare falegnami, carpentieri e panettieri a causa di salari bassi e turni troppo lungi. La Confartigianato segnala che questa mancanza di lavoratori deriva dal fatto che i giovani non considerano questi mestieri allettanti, soprattutto perché le retribuzioni non compensano il peso degli orari e le responsabilità. Un esempio concreto è la difficoltà di reperire artigiani qualificati nelle zone industriali della città.
L’universo dei rider, tra compensi bassi e turni massacranti. I numeri
Il settore del food delivery cresce a vista d’occhio, soprattutto a Milano, Roma e Napoli.
Il lato oscuro dei Labubu, adolescenti sfruttati in Cina per produrre i pupazzi virali: orari massacranti in fabbrica e contratti fantasma
In Cina, alcuni adolescenti sono impiegati in condizioni estreme per produrre i pupazzi Labubu, simbolo di successo internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
