stipendi troppo bassi e orari massacranti

Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena, la Confartigianato lancia l’allarme sulla mancanza di figure professionali (come falegnami, carpentieri, panettieri), da dove deriva questa carenza? "Certe professionalità hanno un comune denominatore: le giovani generazioni vedono questi lavori poco attrattivi, principalmente per le retribuzioni non adeguate rispetto al carico di lavoro". Cos’altro disincentiva i giovani? "C’è un tema di salari e un tema importantissimo della conciliazione vita-lavoro. I nuovi aspiranti lavoratori chiedono una profonda revisione, che permetta loro di avere una professione che li soddisfi, senza turni massacranti a vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il settore del food delivery cresce a vista d’occhio, soprattutto a Milano, Roma e Napoli.

In Cina, alcuni adolescenti sono impiegati in condizioni estreme per produrre i pupazzi Labubu, simbolo di successo internazionale.

