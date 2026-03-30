Il Comune di Livorno ha annunciato la trasformazione di un immobile di via Bonomo in un alloggio temporaneo destinato a persone in difficoltà. L’intervento prevede un investimento di 234mila euro provenienti dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’edificio, di proprietà comunale, si trova attualmente in stato di abbandono e degrado.

Con i 234mila euro messi a disposizione dal Pnrr, l’amministrazione intende recuperare la struttura oggi inutilizzata e restituirla per finalità sociali e abitative Livorno avrà presto un nuovo alloggio temporaneo per persone in grave marginalità sociale grazie ai 234mila euro di fondi del Pnrr che saranno investiti per ristrutturare l’immobile di proprietà del Comune di via Bonomo 10, oggi inutilizzato e in evidente stato di degrado. L’intervento, approvato dalla giunta comunale, rientra nella misura “Housing First” e punta a recuperare un edificio pubblico che, come si legge nel Documento di indirizzo alla progettazione, “evidenzia carenze nelle pavimentazioni, negli infissi, nelle pitture, nelle sistemazioni esterne e nella disposizione interna dei locali”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Via Bonomo, l’ex immobile degradato diventerà un alloggio per persone in difficoltà: il progetto del Comune

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