Case popolari a Napoli 9mila nuove domande per l'alloggio nel 2026 Ma bloccate centinaia di volture
Il bando regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Campania si è concluso il 15 aprile, con più di 9.000 domande per le case popolari a Napoli. Tuttavia, sono ancora bloccate centinaia di pratiche di voltura, che riguardano il cambio di intestazione degli immobili. La richiesta di alloggio riguarda prevalentemente cittadini in attesa di assegnazione. La gestione delle pratiche sembra incontrare ostacoli nelle procedure amministrative.
Il bando della Regione Campania per gli alloggi Erp si è chiuso il 15 aprile. A Napoli sono arrivate oltre 9mila domande. Il Pd: "Gravi ritardi sulle pratiche".🔗 Leggi su Fanpage.it
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