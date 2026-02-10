Il Piemonte non scorda le vittime di Tito | alloggi popolari ai discendenti degli esuli

Il Piemonte apre le porte alle famiglie degli esuli istriani, permettendo ai nipoti di ottenere case popolari costruite per i loro nonni. La Regione ha deciso di riconoscere il diritto a queste alloggi, rivendicando così un legame storico e una memoria condivisa con chi ha vissuto l’esodo. La decisione mira a dare una risposta concreta alle esigenze di queste famiglie, che da anni attendono di riqualificare la loro condizione abitativa.

In Piemonte anche i nipoti degli esuli istriani, potranno ottenere le case popolari costruite per i loro nonni. A stabilirlo, per la prima volta in Italia, è il bando dell'Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) della Regione Piemonte guidata dal presidente Alberto Cirio (foto), vicesegretario nazionale di Forza Italia. Anche i familiari e discendenti degli esuli defunti, potranno quindi accedere al bando per ottenere uno degli otto alloggi disponibili nel villaggio Santa Caterina a Lucento a Torino, legalmente destinate alle famiglie che fuggirono dalle bande comuniste titine alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

