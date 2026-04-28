Case popolari con spese deluxe Il caso si allarga bufera sul Comune

Una situazione che riguarda alcune abitazioni di edilizia popolare si sta ampliando, coinvolgendo diversi quartieri di Roma. Si tratta di casi in cui proprietà appartenenti a questa categoria sono state oggetto di transazioni con caratteristiche di spese elevate, tra il Comune e l’Enasarco. La vicenda si sta estendendo a zone come Roma Nord, il Nuovo Salario e Prati Fiscali, alimentando un crescente interesse sulle modalità di gestione e vendita di queste case.

Da Roma Nord fino al Nuovo Salario e Prati Fiscali. Il paradosso delle case «popolari» di lusso si allarga ad altri quartieri interessati dalle compravendite tra Comune ed Enasarco. Domenica scorsa Il Tempo ha pubblicato il caso di un condominio sulla Cassia, al civico 1712, in cui il Comune entro il 2026 potrebbe comprare dall'Enasarco nove appartamenti da adibire a case popolari, peccato che in quel complesso le spese condominiali vanno da 250 a 500 euro al mese. Costi fissi che rischiano, quindi, di essere ben più elevati di un eventuale futuro canone di locazione. Quello di via Cassia però non è l'unico caso. Al civico 32 di via Silvani,...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Case "popolari" con spese deluxe. Il caso si allarga, bufera sul Comune Notizie correlate Case popolari, è scontro sul regolamento del Comune: il rischio di incostituzionalità che apre la strada a contenziosiUna recente sentenza della Corte costituzionale riapre il dibattito sul regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia... Maltempo, case popolari dannegiate: il Sunia sollecita Iacp e ComuneNelle scorse settimane il Sindacato degli inquilini aveva chiesto al Comune e all’Iacp di effettuare con urgenza sopralluoghi tecnici per verificare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Taranto dei due mondi: i sogni green, l'abusivismo edilizio ignorato e l'emergenza case popolari che blocca il Comune; Case popolari, svolta elettrica: addio al gas nelle cucine degli alloggi Atc di Torino; Alloggi popolari nell’Imperiese: bando ERP da 6,5 milioni; BRESCIA: SCOPPIA LA PROTESTA ALLA TORRE CIMABUE DI SAN POLO. SIAMO L’URLO DI RABBIA DELLA PERIFERIA. Morosi delle case popolari. Fondi del Comune per coprire le speseVenticinquemila euro di spese condominiali non pagate a Erp, l’Ente di edilizia residenziale pubblica. Gli inquilini o ex assegnatari di case popolari non hanno pagato gli oneri condominiali, così il ... lanazione.it Case popolari, in due anni solo sei appartamenti in più. In città rimangono 450 case non assegnateSei alloggi negli ultimi due anni. Questo è il bilancio dei Servizi abitativi pubblici (Sap) diffuso dallo stesso Comune di Brescia tra febbraio 2024 e novembre 2025. Un dato che fotografa una ... brescia.corriere.it Case dipinte installazione permanente d'arte pubblica 2020 Via Balzaretti Milano opera di Maurizio Cattelan (artista) Pierpaolo Ferrari (fotografo) Case dipinte Foto personale #fotografia #photography #milano x.com Sanità, De Palma (Nursing Up): «Nelle Case di Comunità Hub l’assistenza H24 è garantita dagli infermieri: lo dice a chiare lettere il DM 77/2022. Nella bozza del recente Decreto Schillaci questa realtà paradossalmente scompare». ROMA – «Qualcuno ricordi facebook