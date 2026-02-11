Case popolari è scontro sul regolamento del Comune | il rischio di incostituzionalità che apre la strada a contenziosi

Il Comune si trova di nuovo al centro di una polemica sui regolamenti per le case popolari. Una sentenza della Corte costituzionale mette in discussione alcune norme, aprendo la strada a possibili contenziosi. La decisione rischia di bloccare o modificare le procedure di assegnazione degli alloggi pubblici, suscitando reazioni diverse tra i politici e le associazioni. La situazione resta molto tesa, e ora si aspetta di capire quali saranno gli sviluppi legali e amministrativi.

Una recente sentenza della Corte costituzionale riapre il dibattito sul regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A intervenire sulla questione è stato Cosimo Oteri, capogruppo della Lega al Comune di Messina, che parla apertamente di un testo “del tutto illegittimo” e chiede all’Amministrazione di tornare in Consiglio comunale per modificarlo. Secondo Oteri, la pronuncia della Consulta ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Toscana (legge n. 22019) che attribuiva un punteggio ritenuto sproporzionato ai cosiddetti “residenti storici” nelle graduatorie ERP.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Case Popolari

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Case Popolari

Argomenti discussi: Case popolari, le modifiche: alloggi a chi è discriminato. Stop ai 'vincoli di residenza' ed 'essere incensurati'; Residenzialità storica. Scontro tra Comune e Corte Costituzionale; Funaro: Il Piano casa del governo è una pentola vuota; Aumenti per i dehors in centro? È scontro con le categorie: Questa è solo demagogia.

Case popolari, in due anni solo sei appartamenti in più. In città rimangono 450 case non assegnateI dati diffusi dalla Loggia confermano l'inerzia nelle assegnazioni. Da inizio 2024 le case assegnate sono passate da 1682 a 1688. A San Polo dopo le proteste i residenti ottengono una ristrutturazion ... brescia.corriere.it

Case popolari, a San Polo lavori di ristrutturazione entro fine annoL’intervento in via Carpaccio costerà un milione e 200mila euro: «È la dimostrazione che quando c’è unità degli inquilini e partecipazione attiva si ottengono risultati e risposte dalle Istituzioni» ... giornaledibrescia.it

Case popolari, a San Polo lavori di ristrutturazione entro fine anno x.com

Treni perennemente in ritardo. Decine di migliaia di case popolari regionali vuote mentre ci sono famiglie senza un tetto. Il caro prezzi che morde. I dazi di Trump che strangolano le imprese fino a farle chiudere - come in Lombardia, a Rho. Territori piegati dal - facebook.com facebook