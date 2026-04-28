Case popolari Comune di Napoli protesta su canoni | Aumenti fino al 273% parametri fermi al 1978

A Napoli, le proteste coinvolgono le case popolari del Comune a causa di aumenti dei canoni di affitto che arrivano fino al 273 per cento. I residenti sono insoddisfatti perché i parametri di calcolo sono rimasti invariati dal 1978. La questione ha generato tensioni tra gli assegnatari, che hanno organizzato manifestazioni per contestare le nuove tariffe. La situazione riguarda circa 20.000 contratti di affitto.

Tempo di lettura: 4 minuti Case popolari del Comune di Napoli, è caos per la prossima stangata sui canoni. Di un incontro con l’assessore al Bilancio e al Patrimonio, Pierpaolo Baretta, parla una nota di Federinquilini. Il nodo sono gli aumenti sui fitti degli alloggi Erp, a seguito del nuovo regolamento della Regione, approvato l’anno scorso. “Come è noto – spiega il sindacato – la Giunta del Presidente De Luca, dal mese di gennaio del 2025, ha reso operativa l’applicazione, per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il nuovo sistema di calcolo del canone di locazione”. La svolta di Palazzo Santa Lucia “ha prodotto aumenti significativi dei canoni di locazione”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Case popolari Comune di Napoli, protesta su canoni: “Aumenti fino al 273%, parametri fermi al 1978” Notizie correlate Aumenta l’affitto delle case popolari a Napoli, fino a +280 euro al meseAumentano da maggio i canoni delle case popolari a Napoli: aumenti fino a 280 euro al mese. Leggi anche: Al palo lo sgombero del centro sociale. Fermi i lavori per nuove case popolari Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aumenta l’affitto delle case popolari a Napoli, fino a +280 euro al mese; Alloggi popolari, richieste in aumento del 12% a Caserta; Napoli, stangata sugli inquilini di 21 mila case comunali: da giugno canoni più alti; Movida a Napoli, ancora un flop: maggioranza spaccata. Resta la deregulation. Case popolari a Napoli, 9mila nuove domande per l’alloggio nel 2026. Ma bloccate centinaia di voltureIl bando della Regione Campania per gli alloggi Erp si è chiuso il 15 aprile. A Napoli sono arrivate oltre 9mila domande. Il Pd: Gravi ritardi sulle pratiche ... fanpage.it Case popolari, boom di richieste in Campania: oltre 45mila domande per gli alloggi ERPSono 45.726 le domande presentate in Campania per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). L’avviso regionale 2026, chiuso oggi alle ... cronachedellacampania.it Comune di Napoli : ` Attiva fino al 30 aprile la nuova sperimentazione dedicata a 500 cittadini che vogliono muoversi in modo smart, integrato e green. '` È u - facebook.com facebook Federico II e Comune di Napoli, firmato l’accordo per il contrasto alla violenza di genere e la promozione del benessere. Prevede la collaborazione tra lo Sportello di ascolto CUG dell’Ateneo e i Centri Antiviolenza del Comune. @ComuneNapoli x.com