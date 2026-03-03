Case popolari nel 2026 ne verranno assegnate di più 4 su 10 saranno per gli indigenti

Nel 2026, il Comune di Milano e Aler Milano distribuiranno 2.321 alloggi popolari attraverso bandi e graduatorie. Di questi, circa il 40% sarà destinato a persone indigenti. La distribuzione riguarda immobili assegnati nel prossimo futuro, con un numero che cresce rispetto agli anni precedenti. La ripartizione si effettuerà tramite procedure pubbliche e trasparenti.

Saranno 2.321 gli alloggi popolari che il Comune di Milano e Aler Milano assegneranno nei prossimi mesi con bandi e relative graduatorie. Lo stabilisce il piano dei servizi abitativi per il 2026, che il consiglio comunale ha approvato lunedì 2 marzo.