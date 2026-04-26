La coscienza Evoluzione nell' ultimo mezzo miliardo di anni

Negli ultimi 500 milioni di anni, la vita sulla Terra si è evoluta in modo relativamente lento. Durante questo periodo, gli organismi erano principalmente unicellulari o invertebrati che rimanevano in posizione stabile, senza grandi variazioni nella loro forma o nel loro modo di vivere. La storia biologica del pianeta ha visto un progressivo cambiamento di specie e strutture, ma il ritmo di sviluppo rimaneva abbastanza contenuto rispetto a quello odierno.

Di Francesco Cava*: Fino a circa mezzo miliardo di anni fa la vita sulla terra procedeva in modo lento ed era rappresentata da organismi unicellulari e animali invertebrati prevalentemente stazionari. In seguito gli organismi, grazie all’evoluzione, iniziarono a diversificarsi sempre più e svilupparono arti che permettevano di muoversi nei diversi ambienti: mare, terra, aria. I biosistemi diventarono così oggetto di competizioni tra predatori e prede che, al fine di fronteggiare questa nuova condizione, portarono l’albero della vita allo sviluppo di una nuova struttura, il cervello. Non si può dire se quello è il periodo nel quale sia.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Nikolay Kukushkin, One Hand Clapping: Unraveling the Mystery of the Human Mind

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