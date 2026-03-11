Casula rettore | rigenerazione urbana e case a un euro

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università Dante Alighieri ha programmato per la prossima settimana una seduta per eleggere il nuovo rettore. Nel frattempo, Casula, attuale rettore, ha annunciato iniziative di rigenerazione urbana e la possibilità di case a un euro. La decisione sul nuovo vertice si inserisce in un contesto di cambiamenti e progetti in corso.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università Dante Alighieri ha fissato per la prossima settimana la seduta decisiva per l'elezione del nuovo rettore. Tra i nomi circolanti nei corridoi emerge Carlo Felice Casula, appena nominato professore straordinario con un mandato che si estende fino al 28 febbraio 2032. Questa scelta segna una svolta cruciale per l'ateneo reggino, legando indissolubilmente la direzione universitaria a una ricerca specifica sulla rigenerazione urbana e sul dialogo interculturale nei borghi del Meridione. La nomina è stata formalizzata da Pasquale Basilicata, presidente del CDA, attraverso un decreto presidenziale datato 4 marzo.