simboli della rigenerazione urbana i maxi cantieri sono al rush finale

Aler ha avviato due grandi progetti di rinnovamento urbano a Monza, portando a termine le opere principali. I cantieri di via Bramante da Urbino nel quartiere San Donato e di via Baradello a San Fruttuoso sono in fase di conclusione, segnalando un passo avanti nei lavori. Questi interventi, finanziati dal PNRR, stanno riqualificando due aree di edilizia pubblica, trasformandole in esempi concreti di rigenerazione urbana. La fine dei lavori si avvicina e i primi risultati si vedono già nell’aspetto delle zone interessate.
Aler sta consolidando la sua presenza a Monza con due interventi destinati a lasciare il segno. I grandi cantieri Pnrr di via Bramante da Urbino, nel quartiere San Donato, e di via Baradello, a San Fruttuoso, sono nella fase finale, trasformando due grandi complessi di edilizia pubblica in laboratori di rigenerazione urbana. Il progetto più imponente è quello di via Bramante da Urbino. Qui Aler ha portato a compimento gli interventi sugli edifici residenziali, ora in fase di collaudo. Resta l’ultimo tassello: Cascina Maino, bene storico tutelato dalla Soprintendenza, rallentato da imprevisti e da un crollo strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
