simboli della rigenerazione urbana i maxi cantieri sono al rush finale

Aler sta consolidando la sua presenza a Monza con due interventi destinati a lasciare il segno. I grandi cantieri Pnrr di via Bramante da Urbino, nel quartiere San Donato, e di via Baradello, a San Fruttuoso, sono nella fase finale, trasformando due grandi complessi di edilizia pubblica in laboratori di rigenerazione urbana. Il progetto più imponente è quello di via Bramante da Urbino. Qui Aler ha portato a compimento gli interventi sugli edifici residenziali, ora in fase di collaudo. Resta l’ultimo tassello: Cascina Maino, bene storico tutelato dalla Soprintendenza, rallentato da imprevisti e da un crollo strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

