Cascina verso le amministrative | a tu per tu con Michelangelo Betti

In vista delle prossime elezioni amministrative, si svolge un incontro con Michelangelo Betti, candidato nel comune di Cascina. Nato nel 1969, il candidato è originario della zona e ha vissuto l'evoluzione del territorio fin dai primi anni. La sua storia personale si intreccia con quella della città, che ha visto cambiamenti significativi nel corso degli anni. La discussione si concentra sulle sue proposte e sui temi principali per il futuro del comune.

Cascinese doc, nato nel 1969 quando ancora sulla Tosco Romagnola si affacciava la clinica della maternità. Dopo la maturità al liceo scientifico ‘Dini’, ha conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere all'Università di Pisa e ha ottenuto il tesserino di giornalista professionista. Poi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Donatella Legnaioli Leggi anche: Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Dario Rollo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Michelangelo Betti; Elezioni comunali a Cascina: i candidati del Movimento Cinque Stelle; Cascina, i festeggiamenti per il 25 Aprile; Amministrative 2026: i candidati sindaco a Calci, Cascina, Fauglia e Orciano. Cascina celebra il 25 Aprile tra memoria e impegno per la paceCorteo cittadino e intervento del sindaco Michelangelo Betti: ricordo della Resistenza e riflessione sui conflitti attuali ... gonews.it Cascina, Betti lancia la corsa: incontri sul territorio in vista del votoScarpe comode, zaino in spalla e via: ci aspettano due mesi intensi, che vivremo ancora di più tra le strade e le piazze del nostro Comune, per costruire insieme, frazione dopo frazione, il futuro di ... lanazione.it Cascina Domani su Punto Radio. Venerdì 24 aprile Il Bilancio è Pop, più trasparenza per le spese pubbliche - RIVEDI LA PUNTATA Ospiti: il sindaco Michelangelo Betti e il professor Andrea Martra Inviate le vostre domande a [email protected] o a facebook