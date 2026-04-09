A Montefortino si è aperta una nuova fase nelle elezioni comunali con la candidatura di Giampiero Lattanzi, ex appartenente alle forze dell'ordine, che ha deciso di presentarsi come candidato sindaco. La campagna elettorale si sta articolando tra confronti pubblici e incontri con i cittadini, mentre i candidati si preparano a competere per la guida del municipio in vista delle prossime elezioni.

La corsa per la gestione del comune montano di Montefortino si è ufficialmente accesa con l’ingresso in campo di Giampiero Lattanzi. Il candidato, ex appartenente alle forze dell’ordine ora in pensione e residente a Trecastelli, ha deciso di sfidare il sindaco uscente Domenico Ciaffaroni, puntando su un legame profondo con le radici del territorio d’origine. Uno scontro diretto tra esperienze diverse. Le strade di Montefortino iniziano a mostrare i primi segni della competizione politica. I manifesti elettorali sono già visibili tra le frazioni, mostrando il volto di Lattanzi accompagnato da una promessa basata sulla vicinanza ai cittadini, sul dialogo costante e sulla coerenza delle azioni intraprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montefortino, sfida elettorale: l’ex forze dell’ordine sfida il sindaco

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