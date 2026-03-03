In Iran, due figure storiche rappresentano strade opposte per il futuro del paese: Reza Khan, nato nel 1878 in un villaggio del Mazandaran, e Simeone. Reza Khan era figlio di un sottufficiale morto quando era bambino, senza nome, denaro o istruzione. La sua vita e le sue scelte segnano un percorso diverso rispetto a quello di Simeone, di cui si conoscono altre vicende.

Reza Khan nacque nel 1878 in un villaggio del Mazandaran, nel nord verde e montuoso della Persia. Figlio di un sottufficiale morto quando lui era bambino, non aveva nulla: né nome, né denaro, né istruzione. Venne arruolato adolescente nella Brigata dei Cosacchi, l'unica forza militare moderna del Paese, addestrata da ufficiali russi. Imparò a combattere prima di imparare a leggere. In lui il fisico era tutto: alto quasi due metri, con una voce che non chiedeva ma ordinava. Nel 1921 marciò su Teheran con tremila soldati. Non incontrò resistenza. La Persia del 1921 era un Paese a pezzi. Lo Scià della antica dinastia Qajar, Ahmad Shah, passava il tempo a Parigi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, Reza Khan o Simeone, ecco le due strade (opposte) per il futuro

Nelle strade dell'Iran si (ri)fa il nome di Reza Palhavi. Il piano e le ombreAlmeno ventinove manifestanti sono stati uccisi, sessantacinque sono stati feriti, milleduecento sono stati arrestati dalle forze del regime di...

Venezuela e Iran: due crisi separate o un’unica strategia sulla Cina? Da Caracas a Teheran tutte le strade portano a Pechino. Ecco perchéNegli ultimi mesi, due eventi che sembrano separati, l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela e la crescente pressione sull’Iran, potrebbero...

Una raccolta di contenuti su Reza Khan

Argomenti discussi: Chi sono pasdaran, ayatollah e Guardiani della Rivoluzione: glossario dell’Iran per leggere la guerra; Iran, le radici storiche della teocrazia colpita al cuore | Libero Quotidiano.it.

What Was Mohammad Reza Pahlavi Net Worth?At the time of his death in 1980, Mohammad Reza Pahlavi net worth was estimated at $2 billion, equivalent to roughly $7.2 billion today. kahawatungu.com