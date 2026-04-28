Casali FdI | Avanzo di bilancio del Comune venga usato per il caro bollette dei cesenati meno abbienti

Un rappresentante di Fratelli d’Italia a Cesena ha chiesto che l’avanzo di bilancio del Comune venga destinato a aiutare le famiglie meno abbienti ad affrontare il caro bollette. Nel corso di un intervento sul rendiconto comunale, ha ricordato che negli ultimi sette anni, secondo i dati disponibili, il bilancio comunale ha registrato ogni anno, tra virgolette, utili. La proposta mira a indirizzare le risorse verso le esigenze più immediate dei cittadini.

Fratelli d’Italia Cesena interviene nel dibattito sul rendiconto del Comune, riportando al centro una questione politica chiara: “Negli ultimi sette anni, secondo le rilevazioni disponibili, il rendiconto medio del Comune di Cesena ha registrato ogni anno ‘utili’ – mettiamolo pure tra virgolette.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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