Casalasco torna a Tuttofood | in primo piano filiera integrata e nuovi prodotti

Casalasco partecipa nuovamente a Tuttofood, la fiera internazionale dedicata al settore alimentare. L’azienda si concentrerà sulla presentazione della filiera integrata e di alcuni nuovi prodotti. La manifestazione si svolgerà nella Hall 7, allo stand E01. Casalasco è specializzata nella coltivazione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro da industria, e questa partecipazione rappresenta un’occasione per mostrare le proprie attività e innovazioni.

Casalasco, gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro da industria, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Tuttofood (Hall 7 Stand E01), la fiera internazionale di riferimento per il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Trentino e Friuli VG per una gestione integrata della filiera foresta-legnoUn’alleanza strategica tra Trentino e Friuli Venezia Giulia mira a rilanciare la filiera foresta-legno attraverso un protocollo d’intesa... Tonno rosso, da Barcellona il modello italiano: la Campania al centro della nuova filiera integrataL’Italia prova a giocare una partita più strutturata nel mercato del tonno rosso del Mediterraneo e lo fa partendo da un nodo chiave: trattenere...