Casa Navàs a Reus | viaggio nel capolavoro modernista meglio conservato d’Europa

Nel centro di Reus, sulla piazza del Mercadal, si trova Casa Navàs, un edificio esempio di architettura modernista considerato uno dei più conservati in Europa. Costruita in epoca modernista, la casa si distingue per i dettagli decorativi e la struttura originale ancora intatta. La facciata presenta elementi artistici e architettonici tipici dello stile, che ne fanno un esempio rappresentativo di quel periodo storico.

Sulla plaza del Mercadal, nel cuore pulsante di Reus, si staglia un edificio che sembra voler raccontare una storia senza parole. Casa Navàs emerge dal tessuto urbano con la sua facciata asimmetrica di pietra, dove archi e decorazioni floreali si intrecciano in un linguaggio architettonico che parla direttamente all’anima. Quando si attraversa la soglia di questa residenza costruita tra il 1901 e il 1908, non si entra semplicemente in un museo: si varca il confine tra presente e passato, immergendosi in un’epoca in cui l’arte e la vita quotidiana danzavano insieme. L’architetto Lluís Domènech i Montaner, già celebre per aver firmato...🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Casa Navàs a Reus: viaggio nel capolavoro modernista meglio conservato d’Europa Notizie correlate La Bibbia di pietra, viaggio nel Duomo di Modena, capolavoro assoluto del Romanico09 giugno 1099: viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà... Leggi anche: Nuovo stadio, il Milan studia il meglio d'Europa: missione in casa Everton Aggiornamenti e contenuti dedicati Casa Navàs de Reus: una joia del modernisme catalàLa Casa Navàs, construïda per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, és una de les millors mostres del modernisme europeu. Situada a la plaça del Mercadal de Reus, aquest edifici singular va ser ... rtve.es Casa Navàs, 'a tutiplè' per la presentació de l'especial de Misericòrdia del DiariEls assistents a l'acte han pogut gaudir dels primers tastets de la publicació especial que acompanyarà el Diari de demà, divendres dia 19 de setembre La botiga de la Casa Navàs ha estat el centre ... diaridetarragona.com