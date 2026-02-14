Nuovo stadio il Milan studia il meglio d' Europa | missione in casa Everton

Il Milan ha inviato una delegazione a Liverpool per esaminare il campo dell’Everton, l’Hill Dickinson Stadium. La visita è avvenuta per valutare le soluzioni più innovative adottate in Europa, con particolare attenzione alle strutture moderne e funzionali. I dirigenti rossoneri vogliono capire come migliorare il progetto del nuovo stadio di Milano, ispirandosi alle strategie di successo dei club inglesi.

La quiete dopo la tempesta. Ma è una quiete solo apparente, quando a Milano si parla di stadio. Dopo il semaforo verde che ha permesso di dare forma e potenziale vita in termini politico-burocratici all'impianto che verrà, facendo tornare il sereno dopo anni di frizioni e lungaggini, i due club proseguono nell'ampissimo lavoro di preparazione seguito all'acquisizione dell'area. Perché arriverà il momento in cui occorrerà presentare il progetto definitivo. Milan e Inter nelle scorse settimane hanno chiarito a Palazzo Marino che vorrebbero iniziare i lavori fra tre, quattro mesi al massimo e, se non si era capito, la fretta era e resterà la compagna di viaggio più assidua lungo tutto il percorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

