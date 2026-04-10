La Bibbia di pietra viaggio nel Duomo di Modena capolavoro assoluto del Romanico

Il 9 giugno 1099 viene posta la prima pietra del Duomo di Modena, un edificio che nel corso degli anni diventerà un esempio importante dell’architettura romanica. Dopo circa sette anni di lavori, alla presenza di Matilde di Canossa e del Papa Pasquale II, si svolge il trasporto della salma di San Geminiano, patrono della città. Il monumento rappresenta un punto di riferimento storico e artistico per la regione.

09 giugno 1099: viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà traslata la salma del patrono San Geminiano.Andremo alla scoperta di questo magnifico esempio di Romanico che dal 1997, insieme alla Ghirlandina e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Visita guidata esclusiva al mosaico romanico del DuomoDomenica 8 marzo, a partire dalle ore 15 su turni, nella la Cattedrale di Santa Maria Assunta, sarà possibile vedere lo straordinario mosaico...

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