Casa Genova continua a non convincere gli investitori | ecco perché

A Genova, il mercato immobiliare continua a mostrare segnali di scarsa attrattività per gli investitori. La città si colloca all'ultimo posto tra le grandi aree italiane per numero di acquisti a scopo di investimento immobiliare. Dati recenti indicano che le transazioni di questo tipo sono inferiori rispetto ad altre città italiane, e questa tendenza si mantiene stabile nel tempo.

Genova chiude la classifica delle grandi città italiane per acquisti immobiliari a scopo investimento. Nel 2025 la quota di chi compra casa sotto la lanterna per metterla a reddito si ferma al 22,4%, posizionando il capoluogo ligure nel gradino più basso del podio nazionale insieme a Torino, Roma.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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