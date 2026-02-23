Oro a 5.150 dollari | perché gli investitori corrono al metallo

L’aumento del prezzo dell’oro a 5.150 dollari l’oncia deriva dalle preoccupazioni degli investitori per l’instabilità economica globale. La crisi in alcune regioni e le tensioni sui mercati finanziari spingono molti a comprare il metallo prezioso come rifugio sicuro. Questa corsa si traduce in un incremento della domanda e in un rapido rialzo dei prezzi. La situazione continua a tenere sotto pressione il mercato dell’oro, che resta molto seguito dagli operatori.

L’oro ha sfondato la soglia psicologica dei 5.000 dollari l’oncia, raggiungendo i 5.150 dollari nella mattinata di lunedì 23 febbraio. Questo balzo, che ha portato il metallo prezioso a toccare quota 5.136,44 dollari con un aumento dello 0,74%, non è un semplice numero. Rappresenta piuttosto la punta di un iceberg fatto di incertezze globali, tensioni geopolitiche e instabilità economica che stanno spingendo gli investitori verso beni rifugio. La decisione della Corte Suprema di annullare i dazi voluti da Donald Trump e l’annuncio di nuove tariffe globali hanno scatenato reazioni contrastanti sui mercati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

