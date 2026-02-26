Litio ecco perchè sta tornando in voga tra gli investitori

Il litio sta attirando di nuovo l’attenzione degli investitori, che lo vedono come una risorsa chiave per il futuro energetico. Dopo aver vissuto periodi di forte interesse, il mercato si sta riscaldando grazie alle prospettive di crescita nel settore delle batterie e delle tecnologie sostenibili. Questa riscoperta si riflette in un rinnovato interesse per le aziende e le risorse legate a questa materia prima.

Per anni, la narrativa di investimento sul litio si è concentrata principalmente sui veicoli elettrici. Ma oggi le tecnologie legate al litio e alle batterie stanno emergendo soprattutto come input critici nella crescita globale dei bisogni energetici: l’aumento della domanda di elettricità proveniente dai data center per l’IA, dall’elettrificazione e dalle esigenze di resilienza della rete sta superando la capacità di offerta di energia, creando un gap nel breve e medio termine. Litio, ecco perchè sta risalendo Lo sottolinea Matt Lodge, Commodities Investment Strategist di Global X spiegando che la soluzione scalabile più rapida è stata la diffusione delle energie rinnovabili abbinate a sistemi di accumulo a batteria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Ecco Sodiumfrostglow, la torcia che funziona anche a 40 gradi sotto zeroA quelle temperature la batteria mantiene una carica residua dell'88%, grazie alla formulazione agli ioni di sodio. Una comune Li-ion scende ad appena il 15%. hdblog.it

Pechino produce più di quattro quinti del consumo mondiale di grafite, tungsteno, germanio e cobalto raffinati, il 90% delle terre rare, il 99% del gallio e il 60% dell'alluminio. Ed è oltre il 50% per titanio, litio e manganese. Ue e Usa sono obbligati a correre ai ri - facebook.com facebook