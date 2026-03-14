Casa di comunità Traslocano i servizi

I servizi della Casa di Comunità di Abbadia San Salvatore stanno trasferendo le proprie attività. Il palazzo, un tempo sede dell’Ipab in piazzale Michelangelo, ha recentemente subito lavori sul tetto, ma ancora quando piove, si verificano infiltrazioni d’acqua nei locali. La situazione interessa le strutture dove si svolgono le attività e i servizi destinati alla comunità.

Il tetto era stato da poco sottoposto a rifacimento, ma nei locali della Casa di Comunità di Abbadia San Salvatore, sistemati nel palazzo ex Ipab di piazzale Michelangelo, quando piove filtra acqua. Mentre la Asl ha avviato un contenzioso con la ditta che ha eseguito gli interventi, i servizi vengono spostati all’interno del presidio ospedaliero di via Bolzano, ala monumentale dei poliambulatori. Sono spostati servizi importanti perché legati, principalmente, a persone anziane e deboli. A partire da lunedì, la distribuzione farmaci e l’assistenza integrativa presenti nella Casa di Comunità saranno trasferite all’interno del presidio ospedaliero di via Bolzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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