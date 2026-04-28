Carta d' identità cartacea non più valida dal 3 agosto | l' avviso del Comune di Sciacca

L'ufficio anagrafe del Comune di Sciacca ha diffuso un avviso ai cittadini riguardante la validità delle carte d'identità cartacee. A partire dal 3 agosto, i documenti in formato cartaceo non saranno più considerati validi per l'identificazione. La comunicazione sottolinea l'importanza di aggiornare i propri documenti prima di quella data per evitare problemi nei controlli o nelle procedure amministrative.

L'ufficio anagrafe del Comune di Sciacca ricorda ai cittadini l'importante e perentoria scadenza che riguarda la carta d'identità: il documento cartaceo non sarà più valido dal 3 agosto. Da quella data in poi saranno accettate solo le carte d'identità elettroniche (Cie), sia in territorio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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