Terrazza d’Abruzzo fest 2026 | quinta edizione del concorso letterario riservato a tutte le scuole

È stata annunciata la quinta edizione del concorso letterario nazionale “Terrazza d’Abruzzo fest” 2026, rivolto a tutti gli studenti delle scuole di ogni grado in Italia. L’iniziativa è promossa dall’associazione di promozione sociale Sport e valori, con sede a Chieti. Il concorso invita i giovani a partecipare con testi scritti, coinvolgendo le scuole di tutto il Paese. La data di scadenza per la consegna delle opere non è ancora stata comunicata.

È riservato a tutti gli studenti delle scuole d’Italia, di ogni ordine e grado, la quinta edizione del concorso letterario nazionale “Terrazza d’Abruzzo fest” 2026, organizzato dall’aps Sport e valori di Chieti. L’obiettivo è parlare di sport insieme ai ragazzi attraverso racconti, fumetti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Cinema, quinta edizione del Cilento Fest: Premio di 2mila euro all’opera vincitriceCon la pubblicazione del bando “Premio Cilento Fest – Cinema e borghi” è partita ufficialmente la quinta edizione del Cilento Fest, festival...

“Città di Cologna Spiaggia”, al via la XVII edizione del Concorso Letterario NazionaleOltre la Competizione: Un’Opportunità di Crescita La partecipazione al Premio “Città di Cologna Spiaggia” va oltre la semplice competizione.

Si parla di: Terrazza d’Abruzzo Fest, la V edizione del Concorso Letterario Nazionale.

Chiara Tarquini premiata al Terrazza d’Abruzzo Fest. La voce del soprano apre la serata finale e conquista il pubblico con Morricone e l’Inno NazionaleGuardiagrele – È stata la voce straordinaria del soprano abruzzese Chiara Tarquini ad aprire la serata clou del Terrazza d’Abruzzo Fest giunto alla sua quarta edizione. Le è stato conferito ieri ... terremarsicane.it

Guardiagrele si prepara alla quarta edizione di Terrazza d’Abruzzo FestIl Terrazza d’Abruzzo Fest, organizzato dal Centro Studi Sport&Valori del duo Giampiero Davide e Luigi Milozzi in collaborazione con l’amministrazione comunale di Guardiagrele, giunge alla quarta ... rete5.tv