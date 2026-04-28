Confai Bergamo segnala un aumento del 20% delle tariffe per il gasolio, che ha portato a un raddoppio dei costi per le imprese agromeccaniche. Queste aziende sono escluse dal tax credit e denunciano disparità nelle agevolazioni fiscali rispetto ad altri settori, chiedendo interventi immediati per contenere le spese e salvaguardare il settore.

Esclusione dal tax credit e costi raddoppiati: le imprese agromeccaniche denunciano disparità e chiedono interventi urgenti.. Allarme nel comparto agromeccanico bergamasco per il caro gasolio e l’impennata dei costi energetici. A lanciarlo è Confai Bergamo, che denuncia una situazione sempre più critica per le imprese contoterziste, escluse dal recente credito d’imposta sul carburante previsto dal Decreto legge 42 del 3 aprile 2026. Secondo il presidente Pietro Cattaneo, si tratta di “una discriminazione ingiustificata” che penalizza le aziende agromeccaniche, nonostante svolgano le stesse lavorazioni delle imprese agricole incluse nei benefici.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Caro gasolio, l’allarme di Confai Bergamo: “Tariffe in aumento del 20%”

Gasolio alle stelle, agricoltura in allarme: “Costi +20% per salvare le imprese”

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