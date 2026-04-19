Il prezzo del gasolio ha raggiunto i 2,20 euro al litro, influenzando direttamente i costi di esercizio dei tassisti a Torino e nelle zone circostanti. Questa variazione si traduce in un incremento delle spese quotidiane per chi svolge il servizio di trasporto pubblico locale, che si trova a dover affrontare una situazione di difficoltà economica legata alle spese di carburante.

Il prezzo del gasolio ha raggiunto la soglia critica dei 2,20 euro al litro, colpendo duramente il reddito dei tassisti che operano a Torino e nell’area metropolitana. La flotta cittadina, composta da 1.570 mezzi totali di cui 1.505 sono concentrati nel capoluogo, affronta una pressione economica senza precedenti che minaccia la sostenibilità stessa del servizio. L’impatto economico sui professionisti del trasporto urbano. La situazione attuale mette in luce una vulnerabilità strutturale del settore: nonostante il 70% dei veicoli in circolazione sia di tipo ibrido, l’incremento dei costi del carburante pesa su tutta la categoria. Caramagna, delegato nazionale Uiltrasporti per i taxi e tassista torinese, sottolinea come l’aumento incida direttamente sui guadagni degli operatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasolio a 2,20€: i tassisti torinesi in ginocchio tra costi e tariffe fisse

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