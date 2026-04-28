Caro-gasolio | Confai Bergamo lancia l’allarme tariffe

La sezione bergamasca di Confai, che rappresenta il settore agromeccanico, ha annunciato un aumento significativo dei costi energetici, con particolare attenzione al gasolio agricolo. La crescita delle tariffe rischia di mettere in difficoltà le imprese contoterziste, che operano nel territorio. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità e delle parti interessate, evidenziando le difficoltà economiche crescenti per le aziende del settore.

La sezione bergamasca di Confai, comparto agromeccanico, esprime profonda preoccupazione per l’impennata dei costi energetici e, in particolare, per il rincaro del gasolio agricolo, che mette a rischio la tenuta economica delle imprese contoterziste. Una situazione resa ancora più critica dalla recente normativa nazionale che, nel confermare il credito d’imposta per il carburante, ha escluso il contoterzismo professionale dai beneficiari della misura. Confai Bergamo riprende con forza le considerazioni espresse dal presidente nazionale di Cai Agromec, Gianni Dalla Bernardina, che ha definito tale esclusione “un errore di merito e di metodo”....🔗 Leggi su Bergamonews.it

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