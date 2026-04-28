Caro carburante Galvagno incontra gli armatori | nuovo vertice il 12 maggio

Questa mattina, nella sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Catania, il presidente ha incontrato una delegazione di armatori provenienti dalla provincia. L’incontro si è concentrato sulle questioni relative al settore dei carburanti. È stato annunciato che un nuovo vertice è programmato per il 12 maggio, con l’obiettivo di discutere ulteriormente le tematiche emerse. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo agli argomenti trattati.