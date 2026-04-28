Caro carburante Galvagno incontra gli armatori | nuovo vertice il 12 maggio
Questa mattina, nella sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Catania, il presidente ha incontrato una delegazione di armatori provenienti dalla provincia. L’incontro si è concentrato sulle questioni relative al settore dei carburanti. È stato annunciato che un nuovo vertice è programmato per il 12 maggio, con l’obiettivo di discutere ulteriormente le tematiche emerse. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo agli argomenti trattati.
Questa mattina nella sede dell'Ars a Catania il presidente Gaetano Galvagno ha incontrato una delegazione di armatori della provincia etnea. Nel raccogliere le istanze rappresentate, relative in particolare al costo del carburante, aumentato notevolmente nell’ultimo periodo, Galvagno, grazie al.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Caro diesel, gli armatori siciliani: "Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca, a Roma""Convocare urgentemente gli Stati generali della Pesca, a Roma, con il coinvolgimento di tutte le rappresentanze sindacali e datoriali, nonché dei...
Caro carburante, l'autotrasporto si ferma a maggio. Annunciato il blocco nazionaleIl mondo dell'autotrasporto merci alza la voce e si prepara a incrociare le braccia.