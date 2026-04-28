Carlo Puca e Valerio Di Pietro nuovi assessori del Comune di Napoli

Nel Comune di Napoli sono stati annunciati due nuovi assessori che entreranno a far parte della giunta. Tra loro, Carlo Puca assumerà il ruolo di assessore alla Partecipazione, mentre il nome di Valerio Di Pietro figura tra i nuovi incarichi. La nomina di queste figure si inserisce nel quadro delle recenti modifiche all'organigramma amministrativo del municipio. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un comunicato dell'ente locale.

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Giunta Manfredi, nominati gli assessori Puca e Di Pietro

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