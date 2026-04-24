È ufficiale | Carlo Puca e Valerio Di Pietro assessori al Comune di Napoli il sindaco ha firmato le nomine

Il sindaco di Napoli ha firmato le nomine degli assessori comunali, tra cui Carlo Puca e Valerio Di Pietro. Puca, che assume anche il ruolo di assessore alla Partecipazione attiva e all'Immagine, rappresenta il Partito Democratico. Di Pietro si occuperà di Transizione digitale e Smart City. Le nomine sono state rese ufficiali con la firma del primo cittadino, segnando l'inizio del nuovo mandato amministrativo.

Il giornalista assessore alla Partecipazione attiva e all'Immagine di Napoli, per l'esponente Pd delega a Transizione digitale e Smart city.🔗 Leggi su Fanpage.it

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