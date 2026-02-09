Washington Post | Svolta al vertice tra tagli al personale proteste e dimissioni del CEO Lewis Nuovo leader nominato

Il giornale americano ha vissuto un momento di grande caos. Dopo le proteste e le dimissioni del CEO Lewis, il gruppo ha nominato un nuovo leader. La direzione ha deciso di intervenire sui tagli al personale, mentre i dipendenti protestano contro questa svolta inaspettata. La situazione rimane tesa, e il futuro del quotidiano sembra ancora tutto da scrivere.

Washington Post: La Tempesta Perfetta tra Tagli, Polemiche e un Cambio al Vertice. Il Washington Post è scosso da un cambio di leadership improvviso. Il ceo e direttore editoriale Will Lewis lascia l’incarico con effetto immediato, a seguito di massicci tagli al personale e di una crescente ondata di polemiche che hanno investito la prestigiosa testata americana. Al suo posto, subentra Jeff D’Onofrio, precedentemente ceo di Tumblr e da un anno direttore finanziario del quotidiano. La decisione di Lewis di dimettersi arriva dopo una settimana di profondi sconvolgimenti all’interno della redazione, culminati con il licenziamento di centinaia di giornalisti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

