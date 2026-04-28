Carlo Conti sfida Maria De Filippi | la novità che cambia il sabato sera

Questa settimana Rai1 ha apportato una modifica al suo palinsesto serale, spostando il programma condotto da Carlo Conti. La scelta ha portato a un confronto diretto con la programmazione di Maria De Filippi, creando un duello tra le due reti televisive. La nuova collocazione del show di Conti ha suscitato interesse tra gli spettatori e ha modificato gli equilibri delle prime serate in televisione.

Una settimana di cambiamenti per la prima serata di Rai1, con una modifica di palinsesto che porta inevitabilmente a uno scontro diretto con la concorrenza. L’occasione è la giornata di sabato 2 maggio, in cui i telespettatori abituati al sabato sera della rete ammiraglia Rai si troveranno di fronte a una proposta diversa dal solito. Una scelta dettata da motivazioni precise, e che vede Carlo Conti con la sua squadra di Dalla Strada al Palco sfidare a viso aperto la Regina indiscussa del Prime Time del sabato Mediaset, Maria De Filippi. E non è un caso che a parlarne sia stato proprio il conduttore. Carlo Conti, Dalla Strada al Palco si sposta al sabato sera.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carlo Conti sfida Maria De Filippi: la novità che cambia il sabato sera Notizie correlate Cambia il sabato sera di Rai1, Dalla strada al palco si trasferisce contro Maria De FilippiLo show con Conti, Venier, Frassica e Guaccero si sposta al sabato sera per evitare l'incrocio con il concerto del 1 maggio. Maria De Filippi è un genio, sgancia la bomba contro Milly Carlucci: così vincerà la sfida del sabato seraLa sfida del sabato sera entra subito nel vivo e promette scintille già dalle prime battute. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Carlo Conti sfida Maria De Filippi: la novità che cambia il sabato sera; Carlo Conti trasloca al sabato sera: Dalla strada al palco non andrà contro il Concertone. La mossa a sorpresa della Rai per sfidare Amici; Bianca Guaccero e Carlo Conti rimpiazzano Milly Carlucci: la strategia Rai contro Amici 25. Cosa cambia; Ilary Blasi contro Carlo Conti: lo scontro è totale (è una questione di classe sociale). Bianca Guaccero e Carlo Conti rimpiazzano Milly Carlucci: la strategia Rai contro Amici 25. Cosa cambiaDopo il successo di Canzonissima, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di puntare sullo show ‘Dalla strada al palco’ contro l’iconica Maria De Filippi. libero.it Carlo Conti trasloca al sabato sera: «Dalla strada al palco non andrà contro il Concertone». La mossa a sorpresa della Rai per sfidare AmiciIl sabato sera di Rai1 si tinge di nuovo, ma non con i colori previsti. A cambiare le carte in tavola è lo stesso Carlo Conti che, durante una chiacchierata ai microfoni di Deejay ... leggo.it «Abbiamo deciso di non andare in onda il venerdì sera per rispetto del Concertone del Primo Maggio su Rai3», ha spiegato Carlo Conti durante una conversazione a Deejay Chiama Italia con Linus e Nicola Savino. A sorpresa, la serata di sabato su Rai1 non - facebook.com facebook "Abbiamo il piacere di incontrare per la prima volta in studio la Sindaca di Genova Silvia Salis, e poi parliamo dell'uscita di due libri di due volti molto amati dello spettacolo: Carlo Conti e Luciana Littizzetto!" @filippala è arrivata e voi Tutti sintonizzati su @nov x.com