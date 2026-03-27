La gara tra i programmi del sabato sera si intensifica con l’inizio della stagione televisiva, caratterizzata da un confronto diretto tra le principali trasmissioni. Le percentuali di ascolto registrate nel debutto sono state indicative di un pubblico diviso tra le due proposte, mentre le dinamiche di programmazione continuano a evolversi. La competizione tra le reti si fa sempre più evidente con ogni appuntamento in palinsesto.

La sfida del sabato sera entra subito nel vivo e promette scintille già dalle prime battute. Dopo un debutto giocato sul filo degli ascolti, la competizione tra i grandi show del weekend si fa sempre più serrata. E mentre il pubblico osserva con attenzione, c’è chi sembra aver già deciso di giocare una carta decisiva per conquistare definitivamente la scena televisiva. Maria De Filippi sfodera l’artiglieria pesante contro Milly Carlucci: ecco gli ospiti di Amici. Per la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 sabato 28 marzo, Maria De Filippi ha deciso di alzare il livello dello spettacolo con una serie di ospiti di primo piano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Maria De Filippi è un genio, sgancia la bomba contro Milly Carlucci: così vincerà la sfida del sabato sera

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