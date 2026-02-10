Carlo Conti | Il potere non mi interessa dopo il successo bisogna pedalare La felicità è stare sul divano andare a pesca con mio figlio A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk

Carlo Conti non si lascia catturare dai riflettori. Dopo anni nel mondo dello spettacolo, il conduttore si gode la vita semplice, lontano da ambizioni di potere. Per lui, la felicità sta nel trascorrere tempo con la famiglia, come andare a pesca con suo figlio o cenare presto con Pieraccioni. E ora annuncia l’arrivo di Irina Shayk a Sanremo 2026, ma senza ostentazioni. La sua Priorità resta il benessere e la normalità.

Impossibile non iniziare dalle ultime critiche al comico Andrea Pucci e dalla rinuncia di quest’ultimo alla co-conduzione di una puntata del Festival. Che cosa pensa di tutto questo? «Al momento preferisco non entrare nel merito di quello che è successo». Le faccio allora un’altra domanda. Lillo, Can Yaman, Achille Lauro: ha in mente solo uomini per affiancare Laura Pausini alla co-conduzione del Festival? «In realtà no. Le darò un’anteprima: nella serata di giovedì ci sarà la modella Irina Shayk come co-conduttrice». Polemiche, critiche, interventi del governo. A due settimane dall’inizio del Festival, l’atmosfera è già incandescente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Carlo Conti ha deciso: Irina Shayk sarà la co-conduttrice di questa edizione di Sanremo.

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato Laura Pausini come co-conduttrice della manifestazione.

